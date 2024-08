Meteo agosto, la nuova perturbazione incombe. Giuliacci: "Piogge intense"

Sullo stesso argomento: Giuliacci smonta i teoremi sul clima "tropicale": cosa succede davvero

20 agosto 2024 a

a

a

Il meteo ci ha abituato a cambi repentini negli ultimi giorno, ma cosa dobbiamo aspettarci per la fine di agosto? A fornire previsioni e tendenze è il colonnello Mario Giuliacci che in un video postato su YouTube fa una doverosa premessa: "Come avete visto la rinfrescata c'è stata, nonostante i bastian contrario che dicevano che avevamo sbagliato... E così sono sistemati per le feste", è la stoccata del meteorologo sul canale MeteoGiuliacci , L'esperto poi fornisce gli ultimi aggiornamenti fino al 31 agosto, data in cui finisce l'estate dal punto di vista climatico.

"Giornatacce" di temporali. Poi "cambia tutto": la data della svolta

Tra mercoledì 21 e domenica 25 agosto, spiega Giuliacci, dopo questa fase fresca "le temperature subiranno un rialzo per l'arrivo di un anticiclone". Ma attenzione, non africano "ma proveniente dall'Europa orientale", e quindi non porterà aria rovente africana. "Le temperature aumenteranno ma non andranno oltre i 35 gradi", spiega l'esperto che entra nel dettaglio: al massimo "30-32 gradi sulle regioni di nord ovest, 33-34 sulle regioni di nordest e centrale". Insomma, un'ondata di caldo "piuttosto debole" e che durerà solo dal 21 al 25 agosto.

Questa sarà seguita "da una seconda fase piovosa intensa, dal 26 al 28 agosto, che interesserà tutta l'Italia con pioggia abbondante su Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e tutto il Meridione", annuncia Giuliacci. Precipitazioni intense e copiose anche al sud alle prese con la siccità, dunque.