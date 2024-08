Meteo, vortice dopo il caldo: "Temporali e grandine", dove scatta l'allerta

17 agosto 2024 a

a

a

La fine del caldo intenso sarà accompagnata nelle prossime ore da "temporali, improvvise raffiche di vento e locali grandinate". A fornire gli ultimi aggiornamenti meteo sul vortice di bassa pressione che stazione in prossimità delle isole Baleari è il sito IlMeteo.it secondo cui nel corso di sabato 17 agosto piogge e temporali potrebbero interessare "Alpi e Prealpi, con fenomeni che tenderanno a spostarsi verso le pianure del Piemonte, della Lombardia e dell'Emilia". Al centro è atteso un peggioramento nelle ore pomeridiane sulla Toscana e lungo l'Appennino. In Sardegna sono previsti "temporali anche intensi che potrebbero propagarsi verso le coste orientali e settentrionali dell'isola", mentre al sud attenzione all'Appennino peninsulare e alle zone interne della Sicilia. "La situazione è destinata a peggiorare drasticamente durante la notte e le prime ore del mattino seguente", domenica 18 agosto, spiegano gli esperti. L'intenso peggioramento interesserà in particolare Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria e Lombardia.

Scatta l'allerta meteo in due regioni. La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di criticità Gialla per piogge e temporali improvvisi, repentini e intensi, su tutto il territorio regionale a partire dalle ore 9 di domani, domenica 18 agosto, fino alle ore 9 di lunedì, 19 agosto. Una allerta gialla per temporali è stata emessa anche della protezione civile dell’Emilia-Romagna, valida dalla mezzanotte di oggi, sabato 17 agosto, alla mezzanotte di domani, domenica 18. "I fenomeni sono previsti particolarmente intensi sui rilievi centro-occidentali, con precipitazioni che potranno generare innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua minori", si legge nell'avviso.