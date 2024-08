Meteo, Sottocorona: la mappa del "crollo termico". Dove si scatenano i temporali

16 agosto 2024 a

Cambio del meteo sulla spinta di una "saccatura", ossia un zona depressionaria opposta al famigerato anticiclone. che insiste tra le Baleari e la Sardegna. Aria atlantica più fresca e instabile destinata a segnare un "break estivo" on crollo delle temperature a partire dal weekend e maltempo tra domenica e lunedì. A fornire le previsioni del tempo per i prossimi gionri di agosto è Paolo Sottocorona, nel Tg La7.

Venerdì 16 agosto al nord "nubi in aumento sui settori centro occidentali con tendenza a rovesci e temporali sui rilievi anche dell'Appennino settentrionale con possibilità di sconfinamenti verso le pianure limitrofe più soleggiato e fenomeni meno probabili invece tra Romagna Veneto e Friuli Venezia Giulia". Al centro sole o qualche nube con rovesci temporali attesi nel pomeriggio sui rilievi appenninici, tempo buono al sud. In Sardegna sono attesi altri temporali sparsi anche intensi. In questa fase cntinua il caldo con valori che superano i 36-38 gradi.

Sabato 17 agosto al nord piogge fin dal mattino al nord-ovest e disturbi in Friuli Venezia Giulia, più sole altrove ma in un contesto spiccatamente instabile. Rovesci cono attesi su Marche e Abruzzo, poi anche tra Umbria e Toscana. Al sud nubi e schiarite su gran parte del settore, temporali su Molise, centro nord Puglia e Nord Est Sicilia e in Sardegna.

Le temperature iniziano a calare, domenica 18 agosto a nord "il tempo peggiora ulteriormente con piogge e temporali che si fanno più probabili e diffusi, localmente intensi prima al nord-ovest poi sul resto del Nord", spiega Sottocorona. Al centro rovesci e tmporali soprattutto a partire dal pomeriggio, al sud tempo variabile e localmente instabile con fenomeni più sparsi e meno probabili su Salento e ovest Sicilia. Domenica è il giorno del "crollo termico più deciso", viene sottolineato nelle previsioni del meterologo di La7, con l'unica eccezione dell'estremo sud. Le temperature, in certe zone del nord e in Sardegna, andranno sotto le medie stagionali.