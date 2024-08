Migranti, crollano gli sbarchi in Italia: il dato che smaschera la sinistra

16 agosto 2024 a

Calano del 62,36% i migranti sbarcati in Italia dall’inizio dell’anno al 31 luglio che sono in totale 33.480: nello stesso per periodo del 2023 gli arrivi erano stati 88.939. Sono i dati contenuti nel dossier di Ferragosto del Viminale 2024. A fronte della riduzione dei flussi migratori, pari al 64% nel Mediterraneo centrale e al 75% lungo la rotta balcanica, si rileva un parallelo aumento degli arrivi lungo le rotte del Mediterraneo Occidentale e di quello Orientale che hanno interessato, nello specifico, Spagna e Grecia.

Secondo i dati Frontex, sono 29.196 gli sbarchi registrati nei primi sette mesi dell’anno in Spagna, +153% rispetto allo stesso periodo del 2023, e 29.673 quelli relativi alla Grecia dal 1 gennaio al 31 luglio 2024 pari al +57% rispetto ai primi sette mesi del 2023. Sono 58.578 le partenze di migranti irregolari bloccate da Libia (12.548) e Tunisia (46.030) mentre sono stati 3.079 i migranti rimpatriati dall’inizio dell’anno (+19,71%). Sono 1.525 le persone arrivate in Italia, soprattutto Afghani, Siriani ed Eritrei, tramite i canali di accesso legali.

Nella lotta ai trafficanti di esseri umani sono 118 gli arresti dall’inizio dell’anno a oggi, di cui 40 scafisti e 78 trafficanti, con un incremento del 10% rispetto all’anno precedente a fronte della già segnalata importante contrazione degli sbarchi, ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi in collegamento dal Viminale con le sale operative delle Forze di polizia, dei Vigili del fuoco, del Dipartimento della Protezione civile, delle Capitanerie di Porto e della Polizia locale di Roma Capitale.