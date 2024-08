Paola Egonu dipinta di rosa, imbrattato il murale antirazzista a Roma (foto)

13 agosto 2024 a

a

a

È durato 24 ore il murale "Italianità" dedicato a Paola Egonu. L'opera della street artist Laika apparsa lunedì mattina è stata deturpata nella notte. Chuaro l'intento di chi ha vandalizzato l'opera. Infatti il corpo della giocatrice campionessa olimpica con l'Italvolley femminile è stato dipinto con vernice rosa.

"Processo" tv a Vespa, lui chiama in diretta: come silenzia le polemiche | VIDEO

Il murale realizzato davanti alla sede del Coni, a Roma, in via Gregorio Allegri, ritrae Egonu impegnata in una schiacciata e un messaggio: "Stop razzismo, odio, xenofobia, ignoranza". "Questa vittoria è uno schiaffo a tutti i cosiddetti 'patrioti' che non accettano un'Italia multietnica, fatta di seconde generazioni, che non vuole lo ius soli. Una pallonata in faccia a chi parla di 'italianità' riferendosi ai tratti somatici", aveva dichiarato l'artista presentando l'opera. "Il razzismo è un cancro brutto da cui l'Italia deve guarire", ha commentato Laika questa mattina dopo aver visto il murale imbrattato.