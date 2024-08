Viterbo, denuncia choc: "Due donne trans aggredite dal branco"

12 agosto 2024 a

De ragazze trans hanno denunciato di essere state aggredite a Castiglione in Teverina, in provincia di Viterbo, durante i festeggiamenti per la Festa del vino. Lo conferma Arcigay Viterbo che in un comunicato ha raccontato che «il branco di giovani avrebbe fatto prima apprezzamenti alle ragazze per poi passare ad aggredirle solo dopo aver scoperto la loro identità di genere». Secondo l’associazione, stando così i fatti, si tratta «di un chiaro episodio di violenza transfobica che non può essere considerato e quindi derubricato quale una semplice lite». Arcigay Viterbo si è subito messo in contatto con le vittime «fornendo tutto il supporto necessario» e augurandosi «che gli autori della vile aggressione vengano identificati al più presto». «Questa escalation di violenza nei confronti delle persone Lgbtq+ - prosegue Arcigay Viterbo - è un evidente segnale di degenerazione sociale e di un’inarrestabile spirale di odio che sta dilagando, alimentata da una chiara narrazione politica che guarda alle diversità come un pericolo e non come una ricchezza».

Il racconto delle due giovani è stato diffuso dalla pagina Facebook di Tusciapride Viterbo: «È di poche ore fa la notizia di un’aggressione transfobica estremamente violenta avvenuta a danno di due donne trans in una piazza di Castiglione in Teverina, in provincia di Viterbo, durante una festa di paese. ’Siamo state aggredite da un branco di ragazzi, il più grande avrà avuto 20 anni. L’unica domanda che si facevano le pecore era capire se fossimo donne o trans. Dopo aver chiamato i carabinieri e la sicurezza nessuno è stato in grado di fermare mezzo cogl... del branco, soffermandosi sul fatto che avevamo un aspetto provocatorio'. Questo è quanto riportato dalle due ragazze ai media», si legge nel post che esprime solidarietà alle vittime.