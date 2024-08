Incidente A1, dramma a Badia al Pino: pullman contro guardrail, 24 feriti e un morto

04 agosto 2024 a

a

a

Un morto e 24 feriti in un incidente in A1 a un pullman di turisti cinesi che ha impattato contro un guardrail sulla A1 in provincia di Arezzo. L’autista di un pullman di turisti cinesi in direzione Firenze, per cause in corso di accertamento, ha preso il controllo del mezzo tra Monte San Savino e Arezzo, nei pressi di Badia al Pino, andando a impattare sul guardrail di sinistra. Le lamiere della barriera hanno sfondato il muso del mezzo e mandato in frantumi il parabrezza fino a penetrare nell’abitacolo. Uno degli occupanti è morto sul colpo e il bilancio poteva essere molto più grave. Tre fra i feriti più gravi sono stati ricoverati a Siena, di cui 2 in codice giallo e 1 rosso, 9 ad Arezzo e 9 a Valdarno, tra cui 3 minori.

Per Cosima Serrano e Sabrina Misseri l'ultima speranza può arrivare dall'Ue

Poche ore prima in un altro incidente, sempre sul tratto aretino della A1 tra Valdichiana e Chiusi in direzione Roma, era morta una donna di 59 anni e un 59enne era rimasto ferito. La Asl Toscana Sud Est ha attivato il piano per le maxi emergenze. Sul posto sono intervenute 14 ambulanze, un’auto medica, un’auto infermierizzata, un mezzo per la gestione delle maxi emergenze, Pegaso 2, due elicotteri dei Vigili del Fuoco, uno da Bologna e due pulmini. I feriti sono stati trasportati negli ospedali di Arezzo e Siena. Oltre ai sanitari sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia stradale e personale di Autostrade per l’Italia.

Cosa non torna sul bambino ritrovato, la pista inquietante: "Tentato rapimento"

In Italia è stata una domenica di grande traffico con tante vittime sulle strade e non solo. Un 19enne è morto e altri cinque giovani sono rimasti feriti a Modena un ragazzo di 19 anni in un frontale tra due auto. Nel Cagliaritano è morto un 58enne caduto dallo scooter. Nel lago di Como, a Valbrona, un 68enne peruviano è annegato subito dopo essersi tuffato. Durante un evento sportivo rimasto folgorato appena si è appoggiato a un palo, nel corso di un evento sportivo nelle Valli di Lanzo, in Piemonte, il vicesindaco 68enne di un paese del torinese, Ceres, è rimasto folgorato dopo essersi appoggiato a un palo ed è stato ricoverato a Torino in gravi condizioni.