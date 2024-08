Prezzi benzina, ancora leggeri ribassi sulle medie: i costi aggiornati dei carburanti

02 agosto 2024 a

Con le quotazioni internazionali dei raffinati ieri poco mosse dopo i rialzi della precedente seduta, sulla rete carburanti italiana prevale la stabilità. Le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa di benzina e diesel mostrano solo micro assestamenti al ribasso. Nel dettaglio, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 di ieri 1 agosto, il prezzo medio praticato della benzina in modalità self è 1,846 euro/litro (1,847 la rilevazione precedente), con le compagnie tra 1,831 e 1,867 euro/litro (no logo 1,838). Il prezzo medio praticato del diesel è 1,727 euro/litro (rispetto a 1,728), con i diversi marchi tra 1,711 e 1,752 euro/litro (no logo 1,719).

Sul servito per la benzina il prezzo medio praticato è 1,991 euro/litro (1,992 la rilevazione precedente), con gli impianti colorati con prezzi tra 1,922 e 2,073 euro/litro (no logo 1,898). La media del diesel servito è 1,872 euro/litro (contro 1,874), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi compresi tra 1,805 e 1,958 euro/litro (no logo 1,779). I prezzi medi praticati del Gpl sono tra 0,720 e 0,742 euro/litro (no logo 0,706). Infine, i prezzi medi del metano auto vanno da 1,315 a 1,393 euro/kg (no logo 1,328).