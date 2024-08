Terremoto in Calabria, paura per la scossa di magnitudo 5.0: gente in strada

01 agosto 2024 a

a

a

Terremoto in Calabria dove una forte scossa con epicentro vicino a Cosenza ha spinto molte persone in strada. Il sisma che si è verificato alle 21.44 di giovedì 1 agosto è stato avvertito nettamente in tutta la Calabria, a eccezione di Reggio, ma anche in parte della Puglia e in diverse zone della Basilicata. Secondo i dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), la magnitudo del sisma si attesta sui 5.0. Il terremoto è stato localizzato a 3 km da Pietrapola, a una profondità di 21 km. L’epicentro nella zona ionica del Cosentino, ma la lunga e intensa scossa è stata avvertita anche a Cosenza città e nell’hinterland. La gente è scesa in strada e ha lasciato le proprie abitazioni per paura di successive scosse.

"Nessuna segnalazione di danni né richieste di soccorso pervenute alle sale operative dei vigili del fuoco. In corso verifiche", scrivono i vigili del fuoco su X. "Dalle prime verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia del Dipartimento in contatto con il territorio NON risulterebbero al momento danni a persone o cose", fa sapere la Protezione Civile. "Forte scossa di terremoto di magnitudo 5 con epicentro a Pietrapaola, nel cosentino, ma avvertita in tutta la Calabria. Tanta paura, gente in strada, e comprensibile preoccupazione - ha dichiarato Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria - La macchina della Protezione Civile regionale, con l’ausilio dei Vigili del Fuoco, si è immediatamente messa in moto, e in questi minuti sta verificando - anche attraverso la collaborazione di tanti amministratori locali, a cominciare dal sindaco di Pietrapaola, Manuela Labonia - eventuali danni a persone o cose".