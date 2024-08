Parigi 2024, il caso Carini-Khelif e il tweet incendiario di Elon Musk

01 agosto 2024 a

È durato appena 36 secondi il match più atteso del pugilato olimpico: tanto è bastato perchè Angela Carini decidesse di ritirarsi nella sfida contro iper-androgina algerina Imane Khelif. E per far scoppiate un caso diplomatico-sportivo. La 25enne napoletana ha subito incassato un paio di colpi durissimi al volto: prima si è fermata per un problema al caschetto, poi ha deciso di abbandonare. "Mi ha fatto malissimo", sembra aver detto dal labiale prima di piangere inginocchiata dopo la lettura del verdetto. L’incontro era stato preceduto da accese polemiche per l’ammissione ai Giochi della 25enne algerina squalificata dalla federazione Iba (che non fa più parte del Cio) ai mondiali di New Delhi dopo alcuni controlli che avrebbero rivelato la presenza di cromosomi XY, anche se il motivo non è mai stato ufficializzato per via della privacy. "Ho iniziato a sentire un dolore forte al naso, non è da me arrendermi, è proprio perché non ci riuscivo, ho detto basta e messo fine al match", ha poi spiegato l’azzurra che ha glissato sulle polemiche: "Io non sono nessuno per giudicare o prendere una decisione, se questa ragazza è qui ci sarà un motivo". "Tutte queste polemiche le hanno dato la forza di avanzare", il commento dell’allenatore di Khelif, Mohamed Chaoua.

Caso Khelif, l'esperto: "Per il test genetico è un uomo. Vantaggio? Muscoli"

La 25enne dopo il match ha ringraziato il popolo algerino: "È la prima vittoria, spero di ottenere la seconda per garantirmi una medaglia e poi spero di vincere l’oro". La federazione algerina da parte sua alla vigilia aveva denunciato una campagna denigratoria da parte dei media stranieri.

Il caso è internazionale. Elon Musk su X, il social di cui è proprietario il patron di tesla e Space X, ha retwittato vari articoli sulla vicenda. Uno di questi tira i ballo Kamala Harris, che viene considerata come sicura sostenitrice della partecipazione di atlete intersessuali ai Giochi. E un altro di pieno sostegno a Carini: "Gli uomini non appartengono allo sport femminile #IStandWithAngelaCarini", si legge nel tweet rilanciato da Musk che chiosa: "Assolutamente".