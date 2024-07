Fassino pronto a chiudere il caso del profumo. Il legale: "Piccolo problema"

31 luglio 2024 a

a

a

Il nome di Piero Fassino è balzato nuovamente agli onori di cronaca. Si chiuderà oggi il caso del tentato furto del profumo "Chance" di Chanel da 130 euro che sarebbe stato rubato dal Duty Free di Fiumicino lo scorso 15 aprile. La difesa dell'ex sindaco di Torino ha offerto 500 euro di riparazione pecuniaria per estinguere il reato. "Abbiamo presentato istanza ai pm, previa accettazione del Duty Free di Fiumicino, e ora a decidere sarà il gip di Civitavecchia", ha spiegato all’AGI l’avvocato Fulvio Gianaria, difensore del deputato del Pd.

Toninelli scatenato, la gag con il profumo: "Grillino, non Fassino..." | VIDEO

"Non è un’ammissione, perché il video lascia molte ombre, e chiunque pagherebbe 500 euro piuttosto che fare un dibattimento: si tratta di una soluzione pragmatica che risolve un piccolo problema senza affrontare un processo complesso", ha aggiunto il legale. È attesa a breve la decisione del gip di Civitavecchia che potrebbe mettere fine alla vicenda. Lo stesso Gianaria ha parlato al quotidiano Repubblica, in un'intervista pubblicata oggi, e affermato di avere deciso così per non affrontare un processo e la sua portata mediatica.

Piero Fassino e il "profumo-gate": proposto un risarcimento di 500 euro

Il video, che accuserebbe Fassino sul profumo Chanel, secondo il legale, "è molto equivoco, sembra che siamo davanti a una dimenticanza". Il filmato, in verità, pare smentire la versione dei fatti offerta dal politico dem. Dalle immagini non si vede il cellulare il cui squillo avrebbe portato Fassino ad andare in confusione e a mettere "per errore" la boccetta del profumo in tasca.