Prezzi benzina, altro calo dei costi. Giù anche il diesel: le nuove medie

30 luglio 2024 a

a

a

Proseguono i ribassi sulla rete carburanti. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Q8 e Tamoil sono scese di 1 centesimo al litro sui prezzi consigliati di benzina e gasolio. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,849 euro/litro (-1 millesimo, compagnie 1,853, pompe bianche 1,841), diesel self service a 1,731 euro/litro (invariato, compagnie 1,735, pompe bianche 1,722). Benzina servito a 1,994 euro/litro (invariato, compagnie 2,035, pompe bianche 1,912), diesel servito a 1,875 euro/litro (-1, compagnie 1,917, pompe bianche 1,792). Gpl servito a 0,714 euro/litro (invariato, compagnie 0,723, pompe bianche 0,703), metano servito a 1,326 euro/kg (invariato, compagnie 1,339, pompe bianche 1,315), Gnl 1,237 euro/kg (invariato, compagnie 1,236 euro/kg, pompe bianche 1,238 euro/kg).

"Qualcosa cambia". Sottocorona parla di "precipitazioni abbondanti": dove

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,944 euro/litro (servito 2,208), gasolio self service 1,841 euro/litro (servito 2,113), Gpl 0,855 euro/litro, metano 1,451 euro/kg, Gnl 1,299 euro/kg.