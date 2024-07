Locorotondo, bambino di due anni scomparso nelle campagne: ricerche con i droni

30 luglio 2024 a

a

a

C'è apprensione per la scomparsa di un bambino di due anni in Puglia. Dalla tarda mattinata di oggi non si hanno notizie del piccolo che risulta disperso a Locorotondo, nel Barese. A lanciare l’allarme anche il sindaco del comune pugliese, Antonio Bufano. Nonostante l’immediato intervento e le incessanti ricerche dei vigili del fuoco e dei carabinieri, dei vigili urbani e di cittadini volontari «il piccolo - scrive il primo cittadino in un post - non è ancora stato ritrovato».

Il bambino si chiama Domenico Gallo ed è scomparso mentre giocava in contrada Serralta, davanti alla sua abitazione. A lanciare l’allarme sarebbe stata la madre che intorno alle 11 ha notato la sua assenza. Le ricerche da allora proseguono a tappeto. «Invitiamo tutti i cittadini a mantenere la calma e - sottolinea Bufano - a collaborare attivamente con le forze dell’ordine. Se qualcuno ha visto o ha informazioni utili riguardo al bambino disperso, è pregato di contattare immediatamente il comando dei carabinieri o i vigili. La vostra cooperazione è fondamentale per il rapido ritrovamento del bambino».

Il comune di Locorotondo ha diffuso due foto del bambino: al momento della scomparsa indossava una maglietta grigia, pantaloncini a quadretti blu e scarpe da ginnastica blu con para bianca. Sul posto ci sono le forze dell’ordine, che stanno svolgendo le ricerche anche con l’ausilio di un drone e di un elicottero. «La vostra cooperazione è fondamentale per il rapido ritrovamento del bambino - ha concluso il sindaco - vi ringraziamo per la vostra attenzione e per qualsiasi aiuto possiate offrire in questo momento critico».