Meloni a Pechino inaugura la mostra su Marco Polo: "Tenere aperta la sua strada" (video)

«Quello di Marco Polo, come recita il nome della mostra, non è stato un viaggio solo fisico lungo la via della Seta ma di conoscenza» che ha contribuito «a modificare la percezione dell’Oriente in un periodo in cui la distanza era tale da sembrare incolmabile. Il Milione è stato ben più di un diario di viaggio, è stato una finestra verso una cultura che allora in pochi in Europa potevano immaginare, ha tracciato una strada che dall’Italia porta all’Oriente. A volte il tragitto è più agevole, a volte è sembrato più in salita ma quella strada è sempre stata percorribile. Dobbiamo continuare a tenere aperta quella strada, per far transitare le relazioni economiche e culturali alla base della nostra cooperazione. Difendere quel che siamo è lo strumento più efficace per comprende l’altro». Così la premier Giorgia Meloni, intervenendo all’inaugurazione della mostra su Marco Polo al Millennium Museum di Pechino.

«Abbiamo una doppia missione: saper custodire ciò che abbiamo in eredità dai nostri padri e sapere accompagnare quel patrimonio nel presente e nel futuro rendendoli così premessa e spunto per nuovi traguardi. Difendere quel che siamo è lo strumento più efficace per comprende l’altro». ha detto ancora Meloni accolta al Millennium Museum di Pechino dal soprano italiano Valentina Volpe, che ha intonato il motivo su Marco Polo scritto appositamente per la mostra.