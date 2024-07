Scuola, approvato il dpcm Barachini-Valditara: contributi per giornali e riviste

27 luglio 2024 a

a

a

Approvato il Dpcm che dà il via libera alle procedure di sostegno all'acquisto di giornali e riviste da parte delle scuole. Il decreto firmato dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'informazione e all'editoria, Alberto Barachini, e dal ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, rende noti e disciplina modalità e criteri di accesso al contributo previsto, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, a favore delle istituzioni scolastiche, statali e paritarie, così come scritto nell'ultima legge di bilancio 2024. Legge che, rispetto all'anno precedente, non solo semplifica le procedure amministrative per gli istituti scolastici che ora possono acquistare abbonamenti a prodotti editoriali senza specifiche indicazioni circa l'adozione di programmi di educazione alla lettura, ma collega l'acquisto all'anno scolastico e non più all'anno solare consentendo una finestra temporale più ampia.

"Il contributo previsto dalla norma è finalizzato alla promozione della lettura tra gli studenti e mira a favorire l'acquisizione della capacità di lettura critica, anche attraverso il confronto tra diversi prodotti editoriali - evidenzia Barachini -. Al tempo stesso rappresenta uno strumento di sostegno economico alle istituzioni scolastiche per l'acquisto di giornali e riviste finalizzati all'attività didattica. L'intento - sottolinea infine - è anche quello di avere un effetto positivo sul mercato editoriale".