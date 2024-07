Olimpiadi, il tweet di Giuseppe Brindisi spiazza tutti: "Razzisti e omofobi..."

Christian Campigli 27 luglio 2024 a

Le Olimpiadi sono, da sempre, la manifestazione più seguita al mondo, con milioni di telespettatori. Anche da chi non ha una specifica passione sportiva. Una kermesse culturale, nel senso più ampio del termine. L'inaugurazione parigina dei Giochi ha creato polemiche e diviso a metà l'Italia. Basta aprire un social network per trovare critiche feroci e, subito accanto, lodi sperticate. Verrebbe da ricordare Oscar Wilde, in questo caso. Tra mille dubbi, una grande certezza: se l'obiettivo degli organizzatori era far parlare il mondo dell'inizio delle Olimpiadi il risultato è stato ampliamente conseguito. Tra i commenti più autorevoli va certamente segnalato quello del giornalista e conduttore Giuseppe Brindisi. Che si inserisce nei complimenti alla decisione di regalare al globo una versione più "festaiola" dei Giochi.

Ma adesso chi glielo spiega ai bifolchi, ai razzisti e agli omofobi che gli atleti nell’antica Grecia gareggiavano nudi, che a Olimpia l’omosessualità era accettata ed esibita, che i “guerrieri” Achille e Patroclo erano amanti?

Ahhh… L’ignoranza. #Paris2024 pic.twitter.com/cLo3tGNdf7 — (@giusbrindisi) July 27, 2024

"Ma adesso chi glielo spiega ai bifolchi, ai razzisti e agli omofobi che gli atleti nell’antica Grecia gareggiavano nudi, che a Olimpia l’omosessualità era accettata ed esibita, che i “guerrieri” Achille e Patroclo erano amanti? Ahhh… L’ignoranza". Impossibile sapere, con esattezza, se Brindisi si riferisse a qualcuno in particolar modo o mettesse nello stesso calderone chi ha portato avanti critiche a Parigi. Tra questi non si può non ricordare Matteo Salvini. "Aprire le Olimpiadi insultando miliardi di Cristiani nel mondo è stato davvero un pessimo inizio, cari francesi. Squallidi". Il leader del Carroccio ha mostrato una foto, che paragona il dj set dell’inaugurazione e con l’Ultima cena di Leonardo da Vinci, a cui la performance sembra ispirarsi.