Prenestina, maxi incendio vicino al Lidl: fiamme a paura, coinvolte anche auto

Un altro importante rogo sta creando il panico a diversi automobilisti sulla Roma-Fiumicino

Massimiliano Gobbi 24 luglio 2024

Ancora fiamme nella Capitale. Due enormi incendi di vaste dimensioni stanno colpendo nella mattinata di oggi due importanti quadranti, quello di Roma Est e Sud. Il più importante - al momento - è quello scoppiato al Prenestino dove una gigante nube si è alzata in cielo, visibile a chilometri di distanza, con fumo nero che sta mandando in tilt i centralini del numero unico delle emergenze.

Lanciato l'allarme la sala operativa di via Genova dei vigili del fuoco ha inviato sul posto diverse squadra dai vari distaccamenti di Tuscolano I, II con due autobotti provenienti da La Rustica e Tuscolano II. Con loro una task force di volontari di protezione civile con pickup e botti.

"Operazione molto impegnativa - dichiara Riccardo Ciofi dai vigili del fuoco - con personale sul fronte nel cercare di isolare le altissime fiamme. Si sta cercando di salvare le attività commerciali e le abitazioni a ridosso del rogo. Evacuazioni in corso, con al momento un cittadino intossicato dal fumo". A bruciare una vasta area di sterpaglie, vegetazione e rifiuti a ridosso del supermercato discount Lidl, in un'area vicina la zona di via di Villa Santo Stefano, all'altezza dell'incrocio via Teano.

"Le fiamme sono divampate alle spalle del supermercato e sembrano aver interessato anche alcune auto - riferiscono i soccorritori - coinvolti anche rifiuti in prossimità del campo nomadi". Presente anche la Polizia Roma Capitale del V Gruppo Prenestino ed il 118.

Come se non bastasse, poi, un altro importante rogo sta creando il panico a diversi automobilisti sulla Roma-Fiumicino dove il fumo ha invado la carreggiata di marcia. A bruciare anche in questo caso tanta vegetazione. Sul posto i vigili del fuoco di Roma con la boschiva di Fiumicino, una squadra dell'Eur con autobotte. dalle 12.20 è chiusa la corsia all'altezza del chilometro 5,667 prima dell' A12 Roma-Civitavecchia (Km 14,3).