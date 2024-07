Venezia, terremoto in Comune: arrestato l'assessore Boraso. L'inchiesta

16 luglio 2024 a

Tangenti per ottenere affidamenti degli appalti pubblici. La Guardia di Finanza del comando provinciale di Venezia, ha eseguito questa mattina all'alba, un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 18 persone accusate a vario titolo di corruzione e atti contrari ai pubblici uffici. In manette è finito l'assessore alla Mobilità del comune di Venezia, Renato Boraso e l'imprenditore, Fabrizio Ormenese, tra gli indagati anche il direttore generale dell'Actv, Giovanni Seno, e Fabio Cacco, responsabile degli appalti del Comune. Tra gli indagati risultano inoltre Matteo Volpato, Fabrizio Salis, Alessandra Bolognin, Daniele Brichese, Francesco Gislon. L'interdittiva per 12 mesi emessa dal Gip di Venezia ha riguardato invece, Gaetano Castellano, Stefano Comelato, Helio Constantini, Francesco Piccolo, Sergio Pizzolato e Stefano Pizzolato. Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera “l’inchiesta parrebbe legata all’attività di consulenza finanziaria di Boraso”.

Questa la biografia di Boraso sul sito del Comune di Venezia: “Nato a Mestre 52 anni fa, risiede a Favaro Veneto con Tiziana ed i loro tre figli. Laureato in Economia Aziendale a Ca’ Foscari. Cavaliere di San Marco. Dal 1993 ha svolto attività di Consulente Aziendale. Inizia l’attività politica nel 1993 come consigliere dicircoscrizione; dal 1997 è sempre stato eletto consigliere comunale; nel 2005 è stato consigliere anziano e dal 2005 al 2010 Presidente del Consiglio Comunale. Dal 2010 al 2014 Presidente Commissione Bilancio. Mette a disposizione delle città la passione per il bene comune, la conoscenza approfondita del territorio, la stretta vicinanza ai cittadini per rappresentarne i bisogni e le richieste. Prosegue l’attività di Assessore del Comune di Venezia”.