Stromboli "sorvegliato speciale": cosa c'è da sapere sull' "explosion quake"

I vulcani siciliani sorvegliati speciali. Dopo l’attività eruttiva dell’Etna di giovedì sera, nonostante l’emissione di cenere si sia fermata già nella mattinata di venerdì, per meta giornata l’Unita di crisi ha disposto la chiusura dei settori di spazio aereo B2 e B3 dell’aeroporto di Catania. La pista risultava infatti inagibile a causa della copiosa caduta di cenere vulcanica. Anche lo Stromboli è in piena attività da giovedì e, per questo motivo, il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, lo definisce «un sorvegliato speciale». Tanto da convocare, nella mattinata di venerdì, un Comitato operativo presieduto dal capo dipartimento Fabrizio Curcio. Nel pomeriggio è stata inoltre ascoltata la Commissione grandi rischi, riunita per una valutazione complessiva del fenomeno. «Sono in stretto contatto con il sindaco Riccardo Gullo che sta verificando ogni puntuale rispetto degli adempimenti previsti dal Piano di evacuazione nei casi di emergenza», spiega il ministro.

Prosegue, dunque, l’allerta rossa, cosi come l’attività di monitoraggio con il raddoppio del numero dei vigili del fuoco sull’isola e motovedette, navi e mezzi aerei della Guardia costiera. Proprio per quanto riguarda la situazione dello Stromboli, al momento la più delicata, il presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, spiega di stare seguendo «l’evoluzione della situazione in costante contatto con il capo della nostra Protezione civile, Salvo Cocina, che, a sua volta, e in rapporto con la Protezione civile nazionale, la prefettura di Messina, il sindaco di Lipari, l’Ingv e le altre componenti del sistema di Protezione civile». Il flusso lavico emesso dalla bocca a 510 metri dello Stromboli sulla Sciara del fuoco, avanza ma risulta al momento scarsamente alimentato e produce episodici rotolamenti lungo il pendio di materiale che si distacca dal fronte lavico. L’analisi dei sismogrammi evidenzia un bassissimo livello di attività e nessuna evidenza di explosion quake.