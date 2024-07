Udine omaggia Shimpei Tominaga: l'8 luglio il corteo silenzioso. “Le istituzioni agiscano”

02 luglio 2024 a

Un corteo silenzioso per Shimpei Tominaga. Lunedì 8 luglio, a partire dalle 18.30 andrà in scena una marcia in memoria dell’imprenditore 'giapponese morto a seguito di un'aggressione avvenuta nella notte tra venerdì 21 e sabato 22 giugno scorsi. Questo il testo del messaggio che invita tutti a partecipare all’iniziativa: “Shimpei ci ha insegnato che il senso civico deve prevalere sull'individualismo, che la paura si supera sapendo di essere nel giusto e che la sicurezza della nostra comunità si difende giorno dopo giorno, senza mai voltare lo sguardo dall'altra parte. Lui e la sua famiglia hanno pagato il prezzo più alto che ci possa essere e affinché questa tragedia non sia vana, invitiamo tutti i cittadini, che credono come noi nello stato di diritto e che vogliono una Udine in cui non si abbia paura di vivere, a partecipare al corteo silenzioso organizzato lunedì 8 luglio alle 18.30. Partiremo da piazzale XXVI Luglio per proseguire in via Marangoni, via Poscolle e vicolo Raddi perché qui abitava Tominaga e qui verranno deposti dei fiori bianchi nel rispetto della tradizione giapponese del lutto. Il corteo riprenderà la marcia in via Canciani, piazza San Giacomo e piazzetta Belloni per giungere così sotto il municipio, mentre sarà in corso il consiglio comunale. Il corteo sarà silenzioso perché di parole in tutti questi mesi noi cittadini ne abbiamo sentite fin troppe, senza risultati concreti ed è il tempo, quindi, che le istituzioni agiscano. Come ha insegnato a tutti Shimpei”.