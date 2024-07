Chi l'ha visto, spunta l'audio inedito: "È la voce di Emanuela Orlandi?"

02 luglio 2024 a

a

a

Documenti inediti spuntano sul caso della scomparsa di Emanuela Orlandi. Mentre sono tre gli organismi che indagano sulla sparizione nel 1983 della cittadina vaticana allora 15enne, la procura di Roma, il procuratore di giustizia vaticano e la commissione parlamentare di inchiesta su Orlandi e Mirella Gregori, un nuovo elemento viene portato all’attenzione da Chi l'ha visto?, la trasmissione condotta da Federica Sciarelli su Rai3. Nel mistero c’è anche la telefonata di un uomo che fa sentire ai familiari della giovane la "voce di una ragazza", si legge in una nota del programma, e "parte di questo audio non era stata mai trasmessa". L'interrogativo è chiaro: "era Emanuela Orlandi?". L’audio sarà riproposto nella puntata di Chi l’ha visto? in onda mercoledì 3 luglio alle 21.20 su Rai 3.

Caso Orlandi, tre "indizi" inquietanti trovati al Verano: nuovo giallo

Nel corso del programma verrà trattato anche il caso di Nessy, la mamma bloccata in Egitto insieme alla sua bambina: il tribunale le ha tolto l’affidamento della figlia e lei deve affrontare un processo perché il marito l’ha accusata di adulterio. Ma chi è il marito di Nessy? Dopo gli appelli di Chi l’ha visto? altre donne si sono fatte avanti per descrivere i maltrattamenti subiti. E ancora la scomparsa di Mara Favro, sparita da Chiomonte in Val di Susa, ormai da quattro mesi. Come si è allontanata dalla pizzeria a quell’ora di notte? In studio, in diretta, il proprietario della pizzeria.