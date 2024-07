Vaticano, le decisioni del Papa nel Concistoro: padre Allamano sarà santo

01 luglio 2024 a

a

a

Papa Francesco ha annunciato la canonizzazione di diversi nuovi santi, tra cui il fondatore dei Missionari e delle Missionarie della Consolata, il beato Giuseppe Allamano, e fra Ruiz Lopez con altri dieci martiri, frati minori e laici, uccisi in Siria nel 1860. Il rito solenne si terrà il prossimo 20 ottobre. Inoltre, le fondatrici suor Marie-Léonie Paradis ed Elena Guerra saranno elevate agli onori degli altari. Il beato Carlo Acutis, giovane laico appassionato dell’Eucaristia, sarà canonizzato successivamente, probabilmente durante il Giubileo del 2025, come stabilito da Papa Francesco - riferisce Vatican News - durante il Concistoro ordinario pubblico di oggi, 1 luglio, nella Sala del Concistoro del Palazzo Apostolico Vaticano.

Giuseppe Allamano, piemontese vissuto tra il 1851 e il 1926, sarà iscritto nell’Albo dei Santi il prossimo autunno. Nonostante problemi di salute gli impedissero di partire per le missioni, nel 1901 fondò l'Istituto Missioni Consolata a Torino, dal santuario mariano di cui era rettore. Successivamente, su richiesta di Pio X, creò anche un ramo femminile dell’istituto. Giovanni Paolo II lo proclamò beato nel 1990.

Manuel Ruiz López e sette compagni dell'Ordine dei Frati Minori, insieme ai laici Francesco, Mooti e Raffaele Massabki, furono uccisi per la loro fede a Damasco tra il 9 e il 10 luglio 1860. Un gruppo di miliziani drusi, provenienti dal Libano, attaccò il convento e la chiesa francescana di San Paolo, uccidendo otto frati minori e tre cristiani maroniti. Questi martiri furono beatificati nel 1926 da Pio XI e saranno proclamati santi il 20 ottobre.

Marie-Léonie Paradis, religiosa canadese vissuta tra il 1840 e il 1912, fondò la Congregazione delle Piccole Suore della Santa Famiglia. Elena Guerra, nata e vissuta a Lucca nel XIX secolo, fondò la Congregazione delle Oblate del Santo Spirito, conosciute come "Suore di Santa Zita", dedite all’educazione delle ragazze. Entrambe saranno canonizzate da Papa Francesco il 20 ottobre.

La data di canonizzazione per Carlo Acutis non è ancora stata fissata, ma è molto attesa e probabilmente avverrà durante il Giubileo del 2025. Carlo, giovane "patrono del web", è stato beatificato da Papa Francesco il 10 ottobre 2020 ad Assisi. Nato nel 1991 e morto nel 2006 a soli 15 anni per una grave forma di leucemia, Carlo è ricordato per la sua profonda devozione all’Eucaristia. Sin da giovane, mostrò un forte desiderio di comunicare la fede attraverso i moderni mezzi di comunicazione, curando il sito web della parrocchia e della sua scuola, e organizzando una mostra internazionale su 136 miracoli eucaristici. Carlo è venerato nel Santuario della Spogliazione ad Assisi.