Ferrari, Elkann annuncia la svolta elettrica: “L'auto darà comunque emozioni”

La Rossa elettrica sarà realtà. “Una Ferrari elettrica è un’altra grande opportunità, non è un obbligo né un rischio. Inventare è creare emozioni. Se ci volessero criticare potrebbero dire ‘Perchè non avete ancora prodotto un’elettrica?’. Ci siamo presi del tempo per fare la migliore elettrica possibile”, sono queste le parole, in un’intervista al Corriere della Sera, del presidente di Ferrari, John Elkann. Quanto al rumore, “è legato a un’emozione. Von Karajan diceva così perché era un grande amante della guida. Chi sarà al volante della nostra elettrica proverà emozioni altrettanto forti, in modo diverso. Anche il silenzio della natura può dare sensazioni forti, come nella vela”.

Elkann ha ricordato come l’attenzione sia rivolta non solo alle persone (“abbiamo creato lavoro, +30% in 6 anni, e lanciato una serie di iniziative che puntano al benessere e alla soddisfazione”) ma anche all’ambiente: “L’E-building - ha ricordato - il nuovo stabilimento che abbiamo inaugurato la scorsa settimana, è la sintesi di un impegno che riguarda insieme le persone, la tecnologia e l’ambiente. Anche grazie ai suoi 3.000 pannelli solari, entro la fine dell’anno sarà interamente alimentato da energia rinnovabile, avvicinandoci a un obiettivo importante. Creare auto straordinario nel rispetto dell’ambiente, che portano nel mondo l’eccellenza italiana a partire da qui, a Maranello”.