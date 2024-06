Siracusa, bimbo precipita nel pozzo. Torna il passato con Alfredino Rampi

Angela Bruni 28 giugno 2024 a

Vincenzo, un bambino di 10 anni, è morto annegato dopo essere precipitato in un pozzo artesiano a 15 metri di profondità nelle campagne di Palazzolo Acreide, in provincia di Siracusa. Una tragedia che riporta alla mente quella di Alfredino Rampi, morto nel giugno di 43 anni fa in un pozzo simile a Vermicino, vicino Roma. La tragedia è avvenuta in contrada Falabia. Il piccolo partecipava a un campo estivo per ragazzi con deficit cognitivi e motori. Accompagnava il fratello disabile al grest organizzato dalla Fondazione Anffas Palazzolo Acreide Doniamo Sorrisi. Da giorni bambini normodotati e con deficit erano coinvolti in escursioni e attività di integrazione come la coltivazione degli orti e i laboratori di cucina. Ieri era prevista la gita nella piccola fattoria didattica dove è avvenuta la tragedia. Da una prima ricostruzione dei carabinieri di Siracusa e dei vigili del fuoco, la vittima sarebbe salita sulla copertura del pozzo in lamiera. Stava giocando sul manufatto quando la lastra di metallo ha ceduto facendolo precipitare nel pozzo. In quel momento l’acqua copriva sette dei 15 metri di profondità.

Secondo i testimoni ad accorgersi subito della caduta è stata un’operatrice dell’associazione che è subito corsa a cercare di salvare il piccolo. Con l’aiuto di una corda la donna di 54 anni ha provato a calarsi nel pozzo, rimanendo incastrata. I vigili del fuoco con gli specialisti del Nucleo speleo alpino fluviale l’hanno salvata. La donna è sotto shock e ha alcune ferite di media gravità. Per il bimbo invece non c’è stato nulla da fare. I vigili del fuoco lo hanno recuperato ormai privo di vita. Vincenzo abitava a Palazzolo Acreide. Sul posto sono arrivati subito i genitori, due operatori ecologici che lavorano saltuariamente per il comune siracusano, il sindaco Salvatore Gallo e tantissime persone che conoscevano il piccolo Vincenzo. La dinamica della tragedia è ancora tutta da chiarire: gli investigatori stanno cercando di ricostruire gli attimi antecedenti alla caduta per tentare di risalire alle cause.

La procura di Siracusa, guidata dalla procuratrice Sabrina Gambino, ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e l’area è stata sequestrata. Ad Avellino un’altra tragedia ha coinvolto un altro bimbo, rimasto schiacciato da un tavolo. L’incidente è avvenuto in un giardino dell’abitazione in una zona di campagna nel comune di Montemarano. Il bimbo stava giocando quando, per cause del tutto accidentali, è stato travolto da un pesante tavolo di ferro, morendo sul colpo. La salma, inizialmente trasportata in ospedale in attesa di disposizioni della Procura di Avellino per l’eventuale autopsia, è stata rilasciata e consegnata ai familiari per il funerale.