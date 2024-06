Meteo, Sottocorona mette in guardia: "Non se ne parla proprio". Che tempo farà

26 giugno 2024 a

La fiammata che ha caratterizzato la fine della scorsa settimana sembra ora essersi attenuata. Che tempo dobbiamo aspettarci? Torneranno le precipitazioni? A fare chiarezza e a rispondere a questi interrogativi è stato Paolo Sottocorona. In diretta dallo studio di Omnibus, il programma di attualità di La7, l'esperto ha diffuso le ultime previsioni e ha anticipato che, a parte la presenza delle nuvole, "un po' meno intense al Nord e non abbastanza intense al Sud", di pioggia "non se ne parla proprio".

"Una certa instabilità è presente e riguarda in maniera isolata soprattutto la parte Centro-orientale del Nord, le zone interne del Centro e nelle zone del Gargano. Sui versanti adriatici e in maniera isolata anche qualche fenomeno intenso", ha continuato il meteorologo, passando a indicare le cosiddette "macchie bianche". Niente acqua laddove servive: il tempo "toglie la speranza". "Resta qualche precipitazione debolissima sulle zone alpine nel pomeriggio. Per il resto, se non è sereno, è poco nuvoloso", ha specificato.

La giornata di venerdì conferma la stessa situazione sopra descritta, "forse con qualche fenomeno più intenso che riguarda la Valle d'Aosta, il Piemonte, il Trentino, il Veneto e il Friuli Venezia Giulia", ha precisato Sottocorona. Per il resto, ha aggiunto, "mancano anche le nuvole". Le temperature, invece, sono "sempre più elevate al Sud".