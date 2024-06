MeteoGiuliacci, svolta rovente: "Fino a 35 gradi", i giorni da segnare in rosso

26 giugno 2024 a

a

a

Zampata dell'anticiclone nel fine settimana che riporterà caldo e sole, ma non ovunque. Altro colpo di scena in questa estate 2024 partita con il freno a mano tirato. A fornire le ultime previsioni del tempo sono gli esperti di MeteoGiuliacci secondo cui tra sabato 29 e domenica 30 giugno "ritorneranno sole e aumento le temperature sulla nostra penisola". Tuttavia, come detto in precedenza, non sarà ovunque così: sono possibili temporali e anche eventi più intensi come grandinate in alcune regioni. Ma andiamo con ordine.

"Anomalia", il blocco dell'anticiclone non dà tregua: quando ne usciremo

Nei prossimi giorni vedremo il ritorno dell’anticiclone sub-tropicale sul Mediterraneo, spiega Elena Rava nel sito che ospita le previsioni del colonnello Mario Giuliacci, fattore questo che permetterà tempo stabili e temperature in crescita. A questa spinta si oppone quella di un ciclone che stazione sull’Europa occidentale in grado di portare in alcune zone del nord un significativo fronte temporalesco. Le Regioni interessate, a partire dal pomeriggio di sabato, saranno Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia occidentale, dove "vista la quantità di energia in gioco non si escludono gradinate", ma anche nel nordest. Bel tempo e caldo nel resto d'Italia. Domenica 30 giugno gli effetti dell’anticiclone si estenderanno su gran parte dell'Italia con temperature fino a 35 gradi al centro-sud, in Sicilia e Sardegna.