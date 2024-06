Croazia-Italia, lo striscione "ridateci Fiume" scatena il web ma la politica tace

25 giugno 2024 a

Ha fatto il giro dei social lo striscione mostrato da un giovane tifoso azzurro nel corso della partita tra Italia e Croazia a Lipsia. "Ridateci Fiume", il messaggio lanciato sugli spalti che ha scatenato discussioni e riflessioni sulla rete anche se la politica, a riguardo, è stata silente. Ma la rivendicazione clamorosa sulla città di storia e tradizione italiana annessa dolorosamente alla Yugoslavia dopo la Seconda Guerra Mondiale ha scatenato un vivace dibattito. Tra chi la considera una rivendicazione sacrosanta, chi invita a evitare riferimenti politici in un contesto sportivo, e chi ha usato lo striscione del giovane tifoso come urticante sfottò contro gli avversari. Soprattutto dopo il finale clamoroso della partita, con il gol in extremis di Zaccagni che ha ribaltato la situazione regalando alla squadra del ct Spalletti pareggio e qualificazione, ed eliminando i croati che già pregustavano gli ottavi di Germania 2024.