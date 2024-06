Coldiretti, Prandini contro il falso made in Italy: "Dobbiamo difendere la nostra identità"

24 giugno 2024 a

Pasta di grano americano prodotta in Usa e venduta col tricolore da una nota marca italiana, Parmesan, vino Chianti sangiovese della California: il falso made in Italy negli Stati Uniti vale oltre 40 miliardi di euro. L'export italiano negli Stati Uniti vale quasi 7 milardi di euro. Nel 2023 sono stati prodotti negli Stati Uniti 228 miloni di chili di Parmesan, 170 milioni di chili di provolone, 23 milioni di chili di pecorino romano, 2 miliardi di chili di mozzarella,

"Dobbiamo garantire redditualità alle nostre imprese nella valorizzazione dei nostri prodotti agroalimentari - ha detto Ettore Prandini, presidente Coldiretti - il mercato statunitense è un mercato enorme in termini di potenzialità. Dobbiamo creare cultura e informazione. In questo modo andremo a remunerare in modo corretto anche i grandi sacrifici che i nostri agricoltori svolgono nel loro quotidiano in difesa di una dieta che è quella mediterranea ma soprattutto nel difendere la nostra identità da tutte quelle che sono le falsificazioni dei prodotti agroalimentari. Pensiamo al Parmesan. pensiamo alla pasta che è il prodotto che è cresciuto maggiormente nel mercato statunitense. C'è una netta differenza tra chi la pasta la fa in Italia con grano duro italiano e chi la pasta la fa negli Usa ma la vende come se fosse un prodotto proveniente dal nostro Paese".