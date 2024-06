Udine, c'è un arresto dopo l'aggressione al 56enne di origine giapponese

22 giugno 2024 a

Gli agenti della Squadra Mobile di Udine hanno arrestato il giovane che la notte scorsa ha colpito con un pugno un uomo di 56 anni, di origine giapponese, facendolo cadere a terra e provocandogli gravissime conseguenze tanto che le sue condizioni di salute sono ora giudicate critiche. Per il giovane arrestato il capo di imputazione nei suoi confronti dipenderà dall’esito delle condizioni dell’aggredito. La posizione invece di altri 4 protagonisti della rissa con aggressione, fermati dalla Squadra Volante - italiani e stranieri tra i 20 e i 25 anni - è al vaglio degli investigatori. Quanto alla ricostruzione dell’accaduto, sembra proprio che l’aggressione da parte dei cinque - in stato di alterazione alcolica - sia dovuta al fatto che l’uomo li aveva invitati a evitare grida e schiamazzi notturni, cercando di calmare gli animi di una rissa, che stava andando in scena davanti a un locale che vende kebab in via delle Pelliccerie.