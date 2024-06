Milano, il video che inchioda Sala: il folle assalto dei maranza all'auto

07 giugno 2024 a

Scene di follia a Milano dove solo per una caso non c'è scappato il morto o un ferito grave. Un video che sta facendo il giro dei social documenta l'assalto da parte di un gruppo di giovani e giovanissimi a un'auto, una Mini, in una strada a una sola corsia in zona Colonne di San Lorenzo a Milano. Per tutta risposta, l'auto colpita dai giovani, accelera, tenta di investire gli assalitori, qualcuno di loro sale sul parabrezza per evitare di finire sotto le ruote. La macchina rimbalza sulle auto in sosta, tra urla e il fragore delle lamiere. L'agghiacciante processione prosegue fino alla fine della strada, quando l'auto svolta e si allontana Una scena assurda che infiamma le polemiche sulla sicurezza di Milano, dove imperversano bande di italiani di prima generazione - i cosiddetti maranza - e i fenomeni di criminalità e microcriminalità sono all'ordine del giorno.

L'utente che posta il video su Instagram chiama in causa direttamente il sindaco Beppe Sala, del Pd: "Questo non può continuare a essere un avvenimento 'comune' a Milano", non è ammissibile". A rilanciare le immagini anche il vicepremier, ministro e leader della Lega, Matteo Salvini: "Milano, giovani maranza crescono. Qui siamo oltre la stupidità: siamo al vandalismo più scellerato, col rischio di uccidere qualcuno. Poi dicono che il servizio civile e militare non serve… - scrive su Facebook - P.s. Mi piacerebbe vedere le facce dei genitori… Se non sanno quello che fanno i figli, e ne sono sconvolti, spero che li aiutino a essere persone migliori".