Quarta Repubblica, il giovane di FdI pestato: "Movente politico", spunta la prova

Stava tornando a Bologna dopo aver assistito al comizio di Giorgia Meloni a piazza del Popolo, a Roma, sabato 1 giugno. Nell'autogrill di Montepulciano è stato aggredito a pugni in faccia. Il militante di Fratelli d'Italia, Federico Piazza, 23 anni, ha raccontato il pestaggio subito a Nicola Porro nel corso della puntata di Quarta Repubblica di lunedì 3 giugno, su Rete 4. Il giovane indossava la maglietta di un vecchio gruppo giovanile di FdI, quando viene notato da un ragazzo nel bagno dell'autogrill. "Mi ha guardato storto, io reggo lo sguardo perché mi chiedo cosa voglia esattamente - afferma il giovane - Non appena mi dice 'che c** vuoi' mi tira un pugno sullo zigomo sinistro, io arretro perché non mi aspettavo questa aggressione. Ho sbattuto la testa contro la porta del bagno e sono caduto sulla spalla sinistra", continua Piazza. Poi l'aggressore "è salito su di me, mi ha tirato una raffica di pugni sulla nuca".

"Movente politico", militante di FdI aggredito: seguito e picchiato all'autogrill

Piazza afferma di non aver provocato in nessun modo l'aggressore: "Forse l'unica provocazione era per il fatto che indossavo una maglietta che per lui non era gradita". Poi sono arrivati gli amici dell'uno e dell'altro che hanno separato i due. "Mentre io ero a terra rannicchiato a riccio e mi coprivo per evitare di prendere ulteriori colpi sulla testa, questo individuo era furioso, cercava con tutta la forza del mondo di tirarmi via le braccia e colpirmi ancora più forte".

A quel punto Porro chiede perché secondo lui è stata una "violenza politica e non una violenza anche di un folle". Il giovane spiega che uno dei ragazzi con l'aggressore indossava la maglietta din una organizzazione giovanile di estrema sinistra. Insomma, non ha dubbi sul movente politico del pestaggio.