Meteo, "scompare tutto". Sottocorona spiega cosa ci aspetta, il giorno clou

Gli effetti dell'alta pressione iniziano a farsi vedere. A fornire le ultime previsioni meteo martedì 4 giugno è Paolo Sottocorona nel corso del Tg La7. Insomma, i cieli sereni visti ieri a ovest dell'Italia si estendono anche se una certa nuvolosità e la coda della recente perturbazione possono portare qualche precipitazione.

Oggi il modello è attesa una certa nuvolosità al sud e appena "qualche disturbo sulle regioni centrali, sia come nuvolosità sia come eventuali deboli piogge sull'Appennino", spiega il meteorologo. Nel corso della giornata torna l'instabilità che può dare "fenomeni piuttosto localizzati ma intensi sull'Emilia-Romagna e sulle zone montuose fra Piemonte e Lombardia, e sulle zone interne del Veneto"

Residui, perché mercoledì 5 giugno "tutto questo scompare - annuncia Sottocorona - resta qualche debole pioggia al nord" ma c'è "prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso al centro e al sud". Possibile qualche isolato rovescio fra Campania e Molise. Giovedì 6 giugno sulle zone alpine e prealpine è prevista qualche debole pioggia, "per il resto tempo totalmente stabile". Farà caldo? L'esperto sottolinea come le temperature minime cominciano a risalire: "I valori sono pressoché normali per la stagione, ma un po' saliranno", commenta Sottocorona.