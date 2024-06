Firenze, botte e minacce alla giornalista di Fuori dal coro per l'inchiesta sui rom

Christian Campigli 03 giugno 2024 a

No, Firenze non è una città sicura. L'ennesima dimostrazione di un tristemente consolidato anche dalla classifica del Sole24 ore giunge quest'oggi da un nuovo, vergognoso episodio di violenza perpetrato contro una giornalista. Colpevole solo di aver voluto svolgere al meglio il proprio mestiere. Costanza Castiglioni, della trasmissione televisiva Fuori dal Coro (condotta da Mario Giordano, in onda su Rete 4) è stata minacciata e, secondo le prime informazioni, anche malmenata con violenza da un uomo in moto.

La giornalista si trovava a Firenze, nel popolare quartiere delle Piagge, e voleva ultimare un servizio sulle tante, troppe case popolari occupate dalle famiglie rom (quelli che, da sempre, vengono chiamati zingari). La collega e l'operatore sono riusciti a scappare con la propria auto, letteralmente distrutta. L'intervento delle forze dell'ordine ha evitato il peggio.

Secondo le nostre fonti, giornalista e operatore sono stati inseguiti anche in un secondo momento, sul viale Redi. Una nuova aggressione ad una giornalista, dopo quella avvenuta la settimana scorsa da Maria Letizia Modica. Una vergogna senza fine. "Non ho mai avuto tanta paura in vita mia - ci ha raccontato Costanza Costiglioni, raggiunta telefonicamente - Non solo ci hanno picchiato, ma ci hanno inseguito. Pareva una scena da film, assurdo. La troupe è ripartita scortata in autostrada perché ci hanno ritrovato anche dopo tutta la denuncia. Io sto andando in ospedale".