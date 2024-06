Tragedia del Natisone, individuati i corpi delle due ragazze disperse

02 giugno 2024 a

Sono stati individuati dai Vigili del Fuoco nel fiume Natisone i corpi delle due ragazze travolte dalla piena del fiume Natisone. Si tratta di Patrizia Cornos di 20 anni e Bianca Doros di 23 anni. I corpi sono stati individuati a 700 metri e a 1 km a valle dal luogo della scomparsa. Continuano le ricerche del terzo disperso, il giovane che si trovava insieme alle ragazze prima che i tre fossero portati via dalla corrente. La tragedia è avvenuta venerdì scorso quando i tre giovani sono stati inghiottiti dalle acque in tumulto del fiume Natisone in piena. Al momento continuano le ricerche di Cristian Casian Molnar, di 25 anni.

I corpi delle due ragazze sono stati trovati non lontano dal ponte Romano a Orsaria di Premariacco, da dove erano stati avvistati l’ultima volta e da dove i vigili del fuoco avevano vanamente calato delle funi affinché i ragazzi, trascinati dalla corrente del Natisone in piena, potessero afferrarsi. È presumibile che la morte delle due giovani di 20 e 23 anni sia sopravvenuta pochi minuti dopo il loro passaggio sotto il ponte, quando di fatto sono scomparse alla vista dei presenti che hanno seguito quei drammatici momenti. Trascinati dalla forza impetuosa delle acque, i corpi, forse già senza vita anche per la temperatura molto bassa dell’acqua, sono finiti in un anfratto o impigliati nella vegetazione. La Procura di Udine ha aperto un fascicolo senza indagati e senza ipotesi di reato in merito ai giovani travolti dalla piena del Natisone.