Natisone, “ce la mettiamo tutta”. Ore decisive per trovare i tre dispersi

01 giugno 2024

Patrizia Cormos, vent’anni, al secondo anno dell’Accademia di Belle Arti Tiepolo di Udine e residente con la famiglia alle porte di Udine, a Basaldella di Campoformido. Bianca Doros, 23 anni, arrivata pochi giorni fa dalla Romania per far visita ai genitori, che vivono nel capoluogo friulano. E con loro un caro amico, 25enne, originario della Romania e residente in Austria. Sono questi i tre giovani, i cui nomi sono stati diffusi dai media locali, che si stanno cercando nel Natisone, dopo che ieri erano stati inghiottiti nelle acque del fiume in piena.

Corsa contro il tempo, la mamma di una dei tre ragazzi: "Le avevo detto di no"

«Queste sono ore decisive - affermano i soccorritori - e noi ce la mattiamo tutta in ogni modo e con ogni mezzo». La drammatica vicenda viene seguita con il fiato sospeso da tutto il Friuli. Le speranze si sono accese in particolare dopo che è stata intercettata la posizione di un cellulare di una ragazza coinvolta nella tragedia. I pompieri di Udine e Cividale sono impegnati con squadre di terra supportate da personale dello Sfa (Soccorritori fluviali alluvionali) e da Drago 141, l’elicottero del Reparto volo del comando di Venezia, squadre sommozzatori del comando di Venezia e ulteriori operatori Sfa dei comandi di Udine, Gorizia e Pordenone. Il campo base è stato allestito nella sede della Croce Rossa, in centro a Premariacco. Sul posto a seguire le operazioni anche l’assessore regionale alla Protezione Civile Riccardo Riccardi. Dita incrociate da parte di tutta l’Italia.