Incidente choc al casello di Rosignano, auto piomba sui veicoli in coda: vittime

Uno schianto tremendo che ha provocato tre vittime e cinque feriti gravi, tra cui un bambino. È questo il bilancio ancora provvisorio del terribile incidente automobilistico verificatosi al casello autostradale di Rosignano Marittimo sulla A12, nel Livornese. Lo hanno reso noto i Vigili del Fuoco. Intorno alle 13, per motivi non ancora chiari, tre auto si sono scontrate con grande violenza e una vettura ha sfondato persino un gabbiotto, danneggiandolo gravemente. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenute diverse ambulanze. Il tratto di autostrada tra Rosignano Marittimo e la barriera di Rosignano è stato chiuso per permettere ai soccorritori di intervenire.

Le vittime sarebbero i due occupanti dell'auto che si è schiantata ad alta velocità su due veicoli in coda, ribaltandosi e sfondando il casello, e uno degli occupanti delle auto tamponate.