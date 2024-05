Papa Francesco, le scuse dopo la bufera: "Mai inteso offendere, nella Chiesa spazio per tutti"

28 maggio 2024 a

La bufera sulle parole di Papa Francesco ai vescovi italiani hanno scatenato un putiferio: "Nella Chiesa c'è troppa aria di fro***gine", ha detto qualche giorno fa Jorge Mario Bergoglio che in un incontro a porte chiuse ha ammonito i capi delle diocesi chiedendo loro di "mettere fuori dai seminari tutte le che**he, anche quelle solo semi orientate". La linea sui preti omosessuali del Pontefice è da sempre severa, ma un linguaggio di questo tipo non era mai stato usato. Il virgolettato del Papa è finito su tutti i giornali, e martedì 28 maggio il Vaticano ha diramato una nota ufficiale: "Papa Francesco è al corrente degli articoli usciti di recente circa una conversazione, a porte chiuse, con i vescovi della Cei. Come ha avuto modo di affermare in più occasioni ’nella Chiesa c’è spazio per tutti, per tutti. Nessuno è inutile, nessuno è superfluo, c’è spazio per tutti. Così come siamo, tutti'", si legge nel portavoce della Santa Sede, Matteo Bruni.

"Froc***gine", "troppe che***e": Papa Francesco gela i vescovi sui preti gay

Nella nota si riporta il pensiero di Bergoglio: "Il Papa non ha mai inteso offendere o esprimersi in termini omofobi e rivolge le sue scuse a coloro che si sono sentiti offesi per l’uso di un termine, riferito da altri", si legge nel comunicato. Le parole del Papa hanno rinfocolato il confronto tra diverse anime della Chiesa, scatenando una valanga di reazioni. Resta da capire come verranno lette da parte dei fedeli e degli osservatori queste dichiarazioni del Pontefice.