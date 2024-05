Papa Francesco gela i vescovi: "Troppa froc***gine", l'affondo sui gay nella Chiesa

27 maggio 2024 a

Sta facendo discutere e non poco la frase pronunciata da Papa Francesco durante un incontro a porte chiuse con i vescovi italiani, durante l'assemblea generale della Cei. Si parla dell'omosessualità nel clero, e secondo quanto riporta Dagospia, che cita "parecchi" prelati che avrebbero assistito "basiti", Jorge Mario Bergoglio non è andato tanto per il sottile per ribadire la sua contrarietà ad ammettere al sacerdozio candidati con tendenze omosessuali. "Nella Chiesa c'è troppa aria di fro***gine", ha detto il Pontefice, e per tanto i vescovi devono "mettere fuori dai seminari tutte le che**he, anche quelle solo semi orientate", sono le parole - rigorosamente virgolettate - attribuite a Francesco.

Un'uscita che, in quanto a termini usati, fa impallidire anche Víctor Manuel Fernández, il cardinale alla guida del Dicastero per la dottrina della fede, noto anche come Tucho, che qualche giorno fa si è lasciato scappare un "caz***te" in conferenza stampa. Lo spesso Bergoglio ama le espressioni colorite quando parla a braccio.