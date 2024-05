Meteo, peggioramento all'orizzonte. Sottocorona: dove e quando pioverà

18 maggio 2024 a

"Tornano un po' di nuvole e un po' di piogge, ma non intense". Parola di Paolo Sottocorona, che in diretta dallo studio della trasmissione Omnibus ha diffuso le ultime previsioni meteo. Quest'instabilità annunciata non riguarderà solo il Nord, dove "forse c'è soltanto una piccola zona sul Veneto con qualche fenomeno più consistente ma isolatissimo", ma anche gran parte del Centro. Al Sud, invece, qualche zona verrà colpita da "piogge localmente moderate".

Nella giornata di domani, invece, alcune zone dovranno fare i conti con piogge "localmente intense soprattutto sull'Appennino meridionale". Si tratta di un'area "molto ristretta", ma potrebbe "dare qualche fenomeno intenso". Sul resto del Centro e al Sud si registreranno "molte schiarite". Al Nord ci sarà "qualche debole precipitazione" isolata. Che vuol dire? Il tempo non sarà "preoccupante in quantità di piogge", ha spiegato l'esperto.

Lunedì, poi, "torna il peggioramento". Una perturbazione, che arriva da Ovest, si abbatterà sulle zone di Nord-Ovest, gran parte della Toscana, Corsica e Sardegna. Sul resto del Nord, "piogge deboli". Sul Centro e al Sud, "c'è ben poco", ha precisato Sottocorona. Per quanto riguarda le temperature minime, infine, esse "saranno normali per la stagione".