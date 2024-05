Campi Flegrei, sciame sismico: tasso di sollevamento del suolo "raddoppiato"

18 maggio 2024 a

Dalle 6.06, come riportato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei, con l’evento maggiore di magnitudo 3.7 registrato alle 6:30. In seguito all’evento, la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio Nazionale della protezione civile. La scossa è stata avvertita dalla popolazione ma dalle prime verifiche al momento non sono stati segnalati danni. L'area nel golfo di Pozzuoli continua a fare i conti con il fenomeno del bradisismo. Molti abitanti hanno segnalato le scosse di terremoto via X, ribadendo quanto siano ormai molto frequenti.

"Con questo tasso di sollevamento ci dobbiamo aspettare altri terremoti anche simili a questo, anche di magnitudo leggermente maggiore", ha detto pochi giorni fa Mauro Antonio Di Vito, direttore dell’Osservatorio Vesuviano, intervenuto all’incontro pubblico tra cittadini e istituzioni sull’emergenza bradisismo, svoltosi presso la sede di Bagnoli del comune di Napoli. All’iniziativa hanno partecipato anche il sindaco Gaetano Manfredi e il Capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio. Analizzando i dati dell’ultimo bollettino, Di Vito ha sottolineato che "il tasso di sollevamento è sui 20 millimetri al mese" e che "è raddoppiato rispetto ai 10 millimetri di inizio anno. Siamo poco più in alto dei 15 millimetri dell’anno scorso" e questo "significa che il fenomeno sta incrementando".