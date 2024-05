Prima di domani, Matteo Falcinelli e la lezione alla sinistra: "Grazie a Tajani e al Console"

14 maggio 2024 a

Matteo Falcinelli, il ragazzo legato, malmenato e "incaprettato" dalla polizia a Miami dopo l’arresto il 24 febbraio scorso fuori da un locale, è intervenuto stasera alla trasmissione Prima di domani su Rete Quattro, intervistato da Bianca Berlinguer. "L’idea è quella di tornare negli Stati Uniti per terminare gli studi, è un obiettivo e una sfida per me. Però ora vogliamo delle risposte e sapere qual è la verità di quanto è successo. Tutte le mattine che mi sveglio, è come se avessi vissuto quelle immagini e quei momenti come se fossero successe ieri", ha detto lo studente. "Ringrazio personalmente il ministro Tajani e il console italiano. Grazie anche ad Amnesty International, grazie a tutti quelli che mi hanno aiutato, sono convinto che riusciremo a trovare una risposta a quello che è successo", ha aggiunto. Un tributo che smonta le accuse montate ad arte dalla sinistra sul ruolo del governo nella gestione del caso.

Nella trasmissione è intervenuta anche Vlasta Studenicova, madre di Matteo Falcinelli, e lo stesso ministro degli Esteri. "Il Governo federale degli Usa sta dalla nostra parte. Anche la madre di Falcinelli ha fatto dichiarazioni molto serie, distinguendo tra gli Stati Uniti e i poliziotti violenti", ha commentato il vicepremier e titolare della Farnesina Antonio Tajani, sottolineando di avere ricevuto oggi gli avvocati di Falcinelli.