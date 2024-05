Novak Djokovic colpito in testa alla fine del match: "Uscito sanguinante"

10 maggio 2024 a

Novak Djokovic è stato ferito alla testa mentre usciva dal campo Centrale dopo il match vinto contro Moutet. Il campione serbo si stava avviando verso le interviste di rito, quando un oggetto, presumibilmente una borraccia o una bottiglia, è "piovuto" dagli spalti ferendolo. Il tennista si è piegato a terra sanguinante ed è stato subito soccorso. Le dinamiche dei fatti non sono ancora chiare, ma pare che lo sportivo sia uscito sanguinante. Tutto è accaduto dopo che il serbo si è qualificato per il terzo turno degli Internazionali d’Italia di tennis. Il campione ha avuto la meglio, senza troppa sofferenza, sul francese Corentin Moutet, numero 83 del mondo, in due set con il punteggio di 6-3, 6-1 in un’ora 25 minuti. Uscito a sorpresa al secondo turno Casper Ruud eliminato dal serbo Miomir Kecmanovic 0-6, 6-4, 6-4.