Passaportopoli, l'inchiesta de Il Tempo arriva in Sud America: le ispezioni della Farnesina sulle prime pagine

Luigi Frasca 09 maggio 2024

Il caso delle cittadinanze italiane falsificate sollevato dal nostro giornale ha fatto il giro del Sudamerica. E tutti citano Il Tempo. Anche perché implicate in questo giro opaco di cittadinanze facili potrebbero esserci anche ambasciate e consolati italiani, non solo in Venezuela. Il sito «TalCual» pone l’accento sul possibile ruolo del consolato di Caracas: «Autoridades en Italia detectaron supuestos robos de identidad en su Consulado de Caracas» recita il titolo dell’articolo (Le autorità italiane hanno rilevato un presunto furto di identità presso il consolato di Caracas). Per «Press Italy 24 Spanish» il caso è sintetizzabile con la formula: «Pasaportes, esos pequeños municipios y la sospecha de identidades falsas: la ciudadanía está servida» (I passaporti, quei piccoli comuni e il sospetto di false identità: la cittadinanza è servita). Il «Diario La Verdad» scrive che «De acuerdo con el portal Il Tempo, las investigaciones estarían apuntando a un posible robo de identidad de personas fallecidas que, al parecer, facilita que cada vez más extranjeros obtengan la ciudadanía italiana por sangre y su correspondiente pasaporte» (Secondo il portale Il Tempo, le indagini punterebbero a un possibile furto d'identità di persone decedute che, a quanto pare, agevola sempre più stranieri ad ottenere la cittadinanza italiana per sangue e il relativo passaporto).

La testata «La Manana» ricorda che a occuparsi per primo del caso è stato il deputato di Fratelli d’Italia Andrea Di Giuseppe «una denuncia realizada por el diputado de los Fratelli d’Italia, Andrea Di Giuseppe, hecha en enero de 2024 ante la Fiscalía de Roma para conocer una supuesta compra-venta de ciudadanía en el Consulado de Italia en Caracas, abrió la puerta a una investigación más extensa para determinar si se cumplen o no los controles establecidos para obtener los papeles que le acrediten como ciudadano» (Una denuncia presentata dal deputato di Fratelli d'Italia, Andrea Di Giuseppe, presentata nel gennaio 2024 alla Procura di Roma per venire a conoscenza di una presunta compravendita di cittadinanza presso il Consolato italiano a Caracas, ha aperto la porta a un'indagine più ampia per determinare se siano rispettati o meno i controlli istituiti per ottenere i documenti che lo accreditano come cittadino).

