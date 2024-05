Prezzi benzina, forte calo per diversi marchi. Giù anche il diesel

08 maggio 2024 a

Prosegue il giro di ribassi dei prezzi consigliati dei maggiori marchi di carburanti. Poco mosse le quotazioni dei prodotti raffinati, Brent apatico sotto quota 83. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Eni ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Stessa mossa per Ip e Q8, mentre Tamoil riduce di un centesimo i prezzi del gasolio.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,910 euro/litro (-4 millesimi, compagnie 1,913, pompe bianche 1,904), diesel self service a 1,772 euro/litro (-5, compagnie 1,775, pompe bianche 1,765). Benzina servito a 2,051 euro/litro (-3, compagnie 2,091, pompe bianche 1,970), diesel servito a 1,915 euro/litro (-5, compagnie 1,956, pompe bianche 1,832). Gpl servito a 0,714 euro/litro (-1, compagnie 0,724, pompe bianche 0,703), metano servito a 1,321 euro/kg (+1, compagnie 1,339, pompe bianche 1,306), Gnl 1,172 euro/kg (+3, compagnie 1,167 euro/kg, pompe bianche 1,176 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,992 euro/litro (servito 2,251), gasolio self service 1,875 euro/litro (servito 2,144), Gpl 0,851 euro/litro, metano 1,473 euro/kg, Gnl 1,199 euro/kg.