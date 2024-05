Milena Santirocco, "ho inventato": l'interrogatorio che cambia tutto

06 maggio 2024 a

Sei giorni da incubo, con giornate e nottate intense di ricerche. Poi, due sere fa, Milena Santirocco, l'insegnante di ballo di Lanciano, sparita dopo essere andata a fare una passeggiata a Torino di Sangro, è "riapparsa" in provincia di Caserta a Castel Volturno. La donna dovrà chiarire che cosa è accaduto in questo lasso di tempo in cui di lei si sono perse tracce. "Si è presentata spontaneamente presso un commissariato della provincia di Caserta. È in buono stato di salute", ha annunciato sui social Alessia Natali, responsabile abruzzese dell’associazione Penelope che si occupa di persone scomparse. La donna avrebbe raccontato alle forze dell’ordine di essere stata rapita e che avrebbero tentato di ucciderla affogandola, ma ora cambia tutto.

"Non volontariamente": Milena Santirocco è stata ritrovata ma è giallo sulla sparizione

La verità sullo strano giallo di Milena Santirocco è arrivata nella notte. La sua versione dei fatti non aveva convinto fin dai primi momenti. La procura aveva già aperto un fascicolo per sequestro di persona. "Non si è allontanata volontariamente da casa", ha dichiarato Antonio Cozza, legale della famiglia dell’insegnante di ballo e fitness scomparsa. Ma è stata la 54enne stessa a smentirsi. "Non sono stata rapita, volevo uccidermi", avrebbe confessato in un secondo interrogatorio. "Volevo togliermi la vita", avrebbe ribadito.