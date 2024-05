Milena Santirocco è stata ritrovata ma è giallo sulla sparizione: "Non volontariamente"

05 maggio 2024 a

a

a

Milena Santirocco, l'insegnante di ballo 54enne scomparsa lo scorso 29 aprile, è stata ritrovata ieri. La donna, residente a Lanciano (in provincia di Chieti), separata e con due figli, "conduceva una vita serena", ma si sono misteriosamente e improvvisamente perse sue tracce da quando si è allontanata da casa per la sua abituale passeggiata nella riserva sul mare. Dopo un pranzo con i figli, Santirocco ha raggiunto la spiaggia scelta come meta e ha pubblicato sul suo profilo Whatsapp una foto. Poi non è tornata a casa e la sua auto è stata ritrovata nel parcheggio con una ruota bucata e un chiodo vicino. Nessuna chiamata di emergenza è stata registrata e, quando i familiari hanno cercato di mettersi in contatto con lei, il telefono risultava spento. E' giallo. Ora si indaga per sequestro di persona.

Ucciso e sfregiato con l'acido, fermata l'assassina: giallo a Udine

"Milena non si è allontanata volontariamente da casa e dai suoi cari. La Procura della Repubblica di Vasto ha aperto un procedimento penale a carico di ignoti per sequestro di persona, in queste ore sta cercando di fare chiarezza su quanto accaduto a Milena in questi giorni”. È quanto ha fatto sapere Antonio Cozza, il legale della famiglia di Milena Santirocco. Stando a quanto si apprende, infatti, nella serata di ieri la donna sarebbe riuscita a raggiungere un bar di Castel Volturno e avrebbe chiesto di contattare i figli. Agli agenti, intervenuti presto sul posto, l'insegnante di ballo avrebbe raccontato di essere stata rapita e che avrebbero tentato di toglierle la vita.

Video su questo argomento Napoli, paura al Vomero: maxi-rissa tra ragazzi, volano caschi e sedie

"La Procura della Repubblica di Vasto ha aperto un procedimento penale per sequestro di persona", ha spiegato l’avvocato. Al momento però non ci sarebbe alcun iscritto nel registro degli indagati del fascicolo aperto dal pm di Vasto, Silvia Di Nunzio. I figli e la sorella dell’insegnante, con gli altri familiari, attendono il rientro di Milena Santirocco che è stara ritrovata in buono stato di salute. "Solo dopo aver parlato con Milena potranno fugare ogni dubbio su quanto successo", ha concluso il legale.