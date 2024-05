Meteo, pioggia e calo delle temperature. Sottocorona: ecco quando cambia tutto

06 maggio 2024 a





Dopo una domenica caratterizzata dal cielo sereno cosa c'è da aspettarsi dal punto di vista del meteo nei prossimi giorni? A fornire le previsioni del tempo, come di consueto, su La7 è Paolo Sottocorona che lunedì 6 maggio informa che sono "già tornate molte nuvole, in parte al Nord e in parte sul Tirreno". Da ovest "hanno già attraversato la Sardegna e mirano verso le regioni centrali", illustra il meteorologo. Venendo alle previsioni per oggi, il cielo "tende a diventare grigio su gran parte del Sud", ma senza piogge, anche al centro e su gran parte del Nord. Tuttavia sulle zone montuose alpine, specie quelle del Piemonte e della Valle d'Aosta, tornano le precipitazioni.

Martedì 7 maggio "il tempo è decisamente diverso e peggiora su tutto il Nord", spiega Sottocorona, "sul nord ovest anche in maniera molto intensa". Precipitazioni arche tra Marche e Abruzzo. Mercoledì 8 maggio "restano dei fenomeni al Nord in maniera isolata", pochi ma potenzialmente intensi. Qualche pioggia anche sull'Emilia Romagna e sulle zone del centro, sull'Appennino e nel Lazio. Insomma, il maltempo si sposta da verso est e attraversa tutto il Paese da nord a sud, toccando anche la Sicilia e le zone interne del sud. Insomma, Sottocorona spiega che nei prossimi giorni saremo alle prese con un "tempo decisamente diverso", caratterizzato anche da un inevitabile abbassamento delle temperature.