Meteo, "è la migliore... ". Sottocorona gela tutti: ecco come cambia il tempo

Una giornata all'insegna del bel tempo, domenica 5 maggio, come si vede dalle mappe meteo mostrate da Paolo Sottocorona nel Tg La7. Ma la giornata di oggi è "la migliore", rispetto al periodo oggetto delle previsioni del tempo, spiega il meteorologo. Ebbene, oggi abbiamo "schiarite e sereno al sud e al centro", generalmente tempo stabile con qualche debole precipitazione sulle zone alpine e prealpine, ma "niente di particolarmente intenso".

Temporali intensi e addirittura grandine: la parentesi di sole dura pochissimo

Da ovest, come di consueto, arriva la minacci aid maltempo. Già lunedì 6 maggio ci sarà un "aumento della nuvolosità su parte del sud, al centro, sulle pianure del nord". Deboli piogge sulle zone di confine prealpine e quelle centro orientali. "Fenomeni moderati o intensi" si verificheranno in Piemonte e Valle d'Aosta, mentre al di là del confine si vedono "precipitazioni vere, serie".

Martedì 7 maggio "questo maltempo sembra spostarsi non solo verso est - spiega Sottocorona - a prendere la parte centro orientale del nord, ma in parte anche le zone del centro". Insomma, in altre parole - spiega il meteorologo di La7 - è il passaggio di una vera e propria perturbazione.