Meteo, maggio da impazzire. Giuliacci: chi si salva dalla pioggia, i giorni clou

Il meteo di maggio non smette di dare sorprese tra piogge, freddo e improvvise schiarite: cosa ci aspetta ne corso del mese? A fornire le previsioni del tempo "nei prossimi 10 giorni con tendenza fino a 15 giorni" è il colonnello Mario Giuliacci che prevede "una lunga fase di tempo più o meno perturbato per l'arrivo di numerose perturbazioni atlantiche", rivela in un video pubblicato sul canale YouTube MeteoGiuliacci . Ma alla fine, annuncia, "ci sarà anche una fase di bel tempo in prevalenza al centro sud".

Tra domenica 5 e lunedì 6 maggio avremo "isolati rovesci temporali" mentre si concretizzerà una "nuova perturbazione sul nord Italia che poi genererà un vortice di bassa pressione sui mari di ponente dal Mar Ligure per poi a scendere verso le regioni meridionali. Fino a venerdì avremo pertanto pioggia abbondante e temporali su Abruzzo, Molise, Calabria e nord della Sicilia.

Da sabato 11 di maggio è prevista una nuova sferzata di maltempo su nord est, regioni adriatiche e appenniniche. Ma "tra il 14 e il 18 di maggio bel tempo al centro sud per merito di una pressione centrata sull'est Europa"; anche se insisterà qualche rovescio e temporale pomeridiano sul nord Italia, spiega Giuliacci. Dal punto di vista delle temperature avremo massime inferiori ai 25 gradi per tutto, con picchi di 26-27 gradi al sud tra il 6-7 maggio, e tra il 13 e il 18 maggio al centro sud.