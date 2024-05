Salvini a Livorno, tensione altissima davanti al teatro: manifestanti fanno esplodere una bomba carta

03 maggio 2024 a

Matteo Salvini, leader della Lega, presenta il suo nuovo libro presso il Teatro 4 Mori di Livorno, mentre al di fuori si registra uno scontro acceso tra manifestanti e le forze dell'ordine. Durante le tensioni, è stata fatta esplodere una bomba carta, a seguito del costante lancio di petardi, fumogeni, uova, arance e qualche bottiglia di vetro contro polizia e carabinieri incaricati di proteggere l'accesso al teatro.

"Fascista, via da Livorno", odio rosso su Salvini: uova contro la polizia

Circa 300 manifestanti si sono radunati per protestare contro l'evento. Il teatro, con una capacità di oltre 500 posti, è pieno. All'esterno la protesta con slogan come "Livorno Antifascista" e "Siamo tutti antifascisti", tra bandiere rosse e della Palestina. Livorno "non tollera la presenza di Salvini e delle sue politiche fasciste, razziste, e discriminatorie su ogni fronte", avevano annunciato i manifestanti. Insomma, vietato parlare, confrontarsi e fare campagna per le europee a Livorno, almeno secondo i cosiddetti "antifascisti".